Imraan Safi fühlt sich wohl in München. Er hat mit 23 Jahren eine Ausbildung als Fremdsprachenkorrespondent abgeschlossen, spricht fünf Sprachen und steht kurz vor dem Abschluss einer weiteren Ausbildung als Rettungssanitäter.

Imraan Safi war 16 Jahre alt, als er über die Balkanroute nach München kam. Mittlerweile ist er nicht nur Dolmetscher, er hat auch ein Kochbuch mit afghanischen Rezepten veröffentlicht. Eine Geschichte über das, was Menschen verbindet.

Von Franz Kotteder, München

Wenn er gefragt wird, was sein Vorname eigentlich bedeutet, muss Imraan Safi lachen. Denn ein bisschen großspurig klingt das ja schon auf Deutsch: "All die Dinge, die eine Stadt zum Leben braucht." Und dabei ist Safi ja alles andere als großspurig, im Gegenteil. Für das, was er die vergangenen Jahre geleistet und erreicht hat, ist er eigentlich viel zu bescheiden.