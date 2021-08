Viele afghanische Bürgerinnen und Bürger wollen ihre Heimat so schnell es geht verlassen. Auch eine Münchner Familie, die sich derzeit in Kabul aufhält, wartet noch auf ihre Ausreise.

Von Bernd Kastner

Auch am Mittwoch haben drei Münchner, eine Mutter und zwei ihrer Kinder, in der afghanischen Hauptstadt Kabul weiter auf ihre Ausreise gewartet. Das berichten Unterstützer in Deutschland, die mit der Familie in Kontakt stehen, darunter die Grünen-Politikerin Jamila Schäfer. Die Familie sei noch immer nicht aufs Gelände des Flughafens gelassen worden.

Nach Schäfers Information hätten US-Soldaten am Nord-Tor des Flughafens den Münchnern bisher den Zutritt verweigert, offenbar funktioniere die Kommunikation mit den deutschen Behörden nicht. Entkräftet vom Warten seien die Münchner am Mittwochnachmittag ins Haus ihrer Angehörigen in Kabul zurückgekehrt, um sich auszuruhen.

Das Schicksal der Familie ist so bemerkenswert, weil die beiden Kinder, zwölf und 19, einen deutschen Pass haben, ihre Mutter aber nur eine Niederlassungserlaubnis für Deutschland. Die drei hätten laut Schäfer zunächst von der Bundesregierung die Auskunft bekommen, dass nur die Kinder ausgeflogen würden. Immerhin, sagt Schäfer, habe das Auswärtige Amt ihr mittlerweile versichert, dass auch die Mutter mitfliegen dürfe. In München leben auch der Ehemann und ein weiteres Kind, auch sie sind deutsche Staatsbürger.

Schäfer berichtet, dass ihr die 19-jährige Tochter die dramatische Lage am Flughafenzaun schildere, etwa in Sprachnachrichten, auf denen im Hintergrund Schüsse und Schreie zu hören seien. Für die Menschen am Flughafenzaun stelle sich immer wieder die Frage, wo sie sich nachts aufhalten sollen. Am Airport übernachten? Oder zurück in die von den Taliban kontrollierte Stadt, in der nachts eine Ausgangssperre gelte? Ohne Begleitung ihres Mannes sei es für eine Frau sehr gefährlich. "Angst, Verzweiflung und Wut" - so beschreibt Schäfer die Gefühle der drei Münchner. Die Tochter, die auf verlässliche Informationen warte, habe ihr gesagt: "Wir sind hier und werden vergessen."