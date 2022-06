Der erste bestätigte Affenpocken-Fall in Deutschland ist seit dem 20. Mai in der München Klinik Schwabing behandelt worden. Nun kann der 26-jährige Mann aus Brasilien endlich wieder in sein Heimatland zurückkehren - genesen und symptomfrei. Ein weiterer Patient, der sich mit dem Affenpocken-Virus infiziert hatte und vier Tage später in die Schwabinger Klinik kam, hat ebenfalls das Krankenhaus vor dem Pfingst-Wochenende verlassen. Der 32-Jährige wird sich aber mindestens noch acht Tage in häusliche Isolation begeben müssen. Dafür hat das Robert-Koch-Institut (RKI) zusammen mit dem Bundesgesundheitsministerium die Rahmenbedingungen definiert. Beide Patienten hatten einen milden Verlauf und wurden unter anderem mit einer Zink-Paste behandelt, die den Juckreiz der Pusteln lindert. Momentan werden keine weiteren Patienten wegen der Viruserkrankung in der München Klinik versorgt. Laut RKI gibt es derzeit 80 bestätigte Fälle des Affenpocken-Virus in Deutschland.