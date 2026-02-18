Das Plakat zeigt ein abhebendes Flugzeug. Im Hintergrund schieben sich dunkle Wolken vor einen rosafarbenen Himmel. Die Passagiere sieht man nicht. „Zeit für...“, steht über dem Flugzeug. Und darunter: „Remigration“. Unter anderem so wirbt die AfD München für die Kommunalwahl am 8. März um Stimmen.
KommunalwahlDie Münchner AfD geht mit einem umstrittenen Kampfbegriff auf Stimmenfang
Die Idee einer „Remigration“ gilt manchen Gerichten als verfassungsfeindlich, dennoch verwendet die Münchner AfD den Begriff offensiv. Und das ist nicht die einzige Auffälligkeit, mit der die Partei in die Kommunalwahl geht.
