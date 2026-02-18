Zum Hauptinhalt springen

KommunalwahlDie Münchner AfD geht mit einem umstrittenen Kampfbegriff auf Stimmenfang

Bei der Kommunalwahl 2020 kam die AfD in München auf 3,9 Prozent der Stimmen. Das bedeutete drei Stadtratsmandate. (Foto: Harald Tittel/dpa)

Die Idee einer „Remigration“ gilt manchen Gerichten als verfassungsfeindlich, dennoch verwendet die Münchner AfD den Begriff offensiv. Und das ist nicht die einzige Auffälligkeit, mit der die Partei in die Kommunalwahl geht.

Von Martin Bernstein, Thomas Radlmaier und Heiner Effern

Das Plakat zeigt ein abhebendes Flugzeug. Im Hintergrund schieben sich dunkle Wolken vor einen rosafarbenen Himmel. Die Passagiere sieht man nicht. „Zeit für...“, steht über dem Flugzeug. Und darunter: „Remigration“. Unter anderem so wirbt die AfD München für die Kommunalwahl am 8. März um Stimmen.

