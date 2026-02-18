Das Plakat zeigt ein abhebendes Flugzeug. Im Hintergrund schieben sich dunkle Wolken vor einen rosafarbenen Himmel. Die Passagiere sieht man nicht. „Zeit für...“, steht über dem Flugzeug. Und darunter: „Remigration“. Unter anderem so wirbt die AfD München für die Kommunalwahl am 8. März um Stimmen.