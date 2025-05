3000 Menschen haben die Organisatoren erwartet. An die 3200 sind am Sonntag zur zentralen Kundgebung „Keine Ausreden mehr – AfD-Verbot jetzt!“ auf den Königsplatz gekommen. Die Polizei sprach von 2500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Bundesweit fanden in 60 Städten Demos und Veranstaltungen des Netzwerks „Zusammen gegen Rechts“ und der Initiative „Menschenwürde verteidigen – AfD-Verbot jetzt“ statt. Alle eint das Ziel: Konsequenzen aus der Einstufung der AfD als „gesichert rechtsextremistische Bestrebung“ durch das Bundesamt für Verfassungsschutz zu ziehen. In Nürnberg hatte die Polizei kurz nach Beginn der Veranstaltung etwa 400 Menschen gezählt, in Augsburg waren es rund 70 Demonstranten.