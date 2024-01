Von Leon Lindenberger

Bis jetzt hat Angelik Mircovic nur ruhig zugehört, plötzlich saust ihr Zeigefinger in die Luft. "Also ich finde das bescheuert! Wer ist denn überhaupt diese AfD?", fragt die Zehnjährige. Die anderen Vier, die sich hier um eine Packung Muffins auf einem Holztisch versammelt haben, nicken. Dienstagabend im Gemeinschaftsraum des Multikulturellen Jugendzentrums (MKJZ ) im Münchner Westend, es tagt der Kinder- und Jugendrat. Den kleinen Kreis bewegt, was auch die Stadt bewegt. Also geht es heute um die Demo am vergangenen Sonntag und die Angst vor Abschiebung. Und eben um diese AfD.