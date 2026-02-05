Ein wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilter Mann hat sich auf der Liste der AfD für ein Mandat im Stadtrat beworben. Er lebt derzeit in München, steht aber noch unter Bewährung. Zu seiner Strafe gehört, dass er im Moment nicht in ein öffentliches Amt gewählt werden darf. Das fiel dem Wahlamt im Kreisverwaltungsreferat auf, woraufhin der 43 Jahre alte Mann von der Liste der AfD gestrichen wurde.