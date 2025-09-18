Zum Hauptinhalt springen

Kommunalwahl 2026Markus Walbrunn ist Münchner OB-Kandidat der AfD

Der OB-Kandidat der Münchner AfD, Markus Walbrunn, auf einer Wahlveranstaltung im Jahr 2023.
Der OB-Kandidat der Münchner AfD, Markus Walbrunn, auf einer Wahlveranstaltung im Jahr 2023. (Foto: Toni Heigl)

Die AfD hat den Stadtrat und Landtagsabgeordneten zu ihrem Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl bestimmt. Auf den vorderen Listenplätzen für die Stadtratswahl fehlt sein Name allerdings.

Stadtrat Markus Walbrunn wird für die AfD als Kandidat bei der Wahl zum Oberbürgermeister in München antreten. Das geht aus einer Mitteilung hervor, die sein Stadtratskollege Daniel Stanke veröffentlicht hat. Dieser wird die Stadtratsliste bei der Kommunalwahl am 8. März 2026 anführen.

Die AfD nannte zudem die Kandidatinnen und Kandidaten, die dort die ersten zehn Plätze einnehmen werden. Darauf fehlen die bisherige Sprecherin im Stadtrat, Iris Wassill, und der Oberbürgermeister-Kandidat Walbrunn. Der 38-Jährige wird aber nach der Kommunalwahl in jedem Fall ein politisches Mandat behalten: Bei der vergangenen Landtagswahl zog er für die AfD auch ins Maximilianeum ein.

© SZ/heff - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Rechtsstreit um Entlassung einer Ärztin am TU-Sportcampus
:„Frau Dr. E., Sie gewinnen auf der ganzen Linie“

TU München und Freistaat verlieren vor dem Arbeitsgericht einen Prozess gegen eine Leitende Oberärztin. Diese hatte ihren Vorgesetzten eines tätlichen Angriffs beschuldigt. Später war ihr gekündigt worden – ohne zuvor den Personalrat anzuhören.

SZ PlusVon Uwe Ritzer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite