Stadtrat Markus Walbrunn wird für die AfD als Kandidat bei der Wahl zum Oberbürgermeister in München antreten. Das geht aus einer Mitteilung hervor, die sein Stadtratskollege Daniel Stanke veröffentlicht hat. Dieser wird die Stadtratsliste bei der Kommunalwahl am 8. März 2026 anführen.

Die AfD nannte zudem die Kandidatinnen und Kandidaten, die dort die ersten zehn Plätze einnehmen werden. Darauf fehlen die bisherige Sprecherin im Stadtrat, Iris Wassill, und der Oberbürgermeister-Kandidat Walbrunn. Der 38-Jährige wird aber nach der Kommunalwahl in jedem Fall ein politisches Mandat behalten: Bei der vergangenen Landtagswahl zog er für die AfD auch ins Maximilianeum ein.