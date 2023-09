Von Patrik Stäbler

Noch am Tag vor seinem Prozess postet Bruno Fuchert bei vk.com, einer Art russischem Facebook, das wegen seines laxen Vorgehens gegen Hetzer aber auch manchen Nutzer aus dem Ausland anzieht: "Den deutschen Pass", schreibt der langjährige AfD-Politiker aus München weitgehend in Großbuchstaben, "bekommt ein Ausländer am Grabbeltisch von CDU/CSU, SPD, Grünen, FDP und Linken nachgeschmissen!" Wenig später heißt es in einem weiteren Beitrag: "Menschenvernichtung war/ist international! Die Geschichte schreiben die Siegermächte! Da bleiben für Japaner/Deutsche nur Stiefelleckerposten!"