Von Tiana Zoric, München

Catherine Schreiber ist vorbereitet. Auf dem Tisch vor ihr liegen mehrere Papiere. Darauf Mindmap-artige Notizen, handgeschrieben. Eine Rekapitulation ihres bisherigen Lebens. Immer wieder schaut sie während des Gesprächs auf die Blätter, vergewissert sich, dass sie nichts vergessen hat.

Im Münchner Technologiezentrum in Moosach sitzt die Firma, die Schreiber mit aufgebaut hat: Advitos. Das einstige Zwei-Personen-Start-up beschäftigt mittlerweile 55 Mitarbeiter. In der hauseigenen Manufaktur werden Geräte hergestellt, die Menschen mit Multiorganversagen unterstützen. Alles in einem Gerät, statt vieler verschiedener. "Ich finde es faszinierend, dass wir mit unserer Arbeit Leben retten können", sagt die 42-Jährige.

Vergangenen Juli wurde Schreiber mit dem "LaMonachia" ausgezeichnet - einem Wirtschaftspreis der Stadt München, explizit für Frauen. "Wir würdigen mit diesem Preis jemanden, der von Beginn seiner Karriere an, dieses Gen des Unternehmertums in sich trägt", sagte Clemens Baumgärtner, Referent für Arbeit und Wirtschaft der Stadt München, in seiner Laudatio. Kurz vor Bewerbungsschluss, um 23.15 Uhr am letzten Tag, schickte Schreiber ihre Unterlagen ab. "Meinen hohen Respekt dafür, sich tatsächlich ans Fristende zu wagen", sagte Baumgärtner, "aber das ist etwas, was auch das Leben von Catherine Schreiber gut gezeichnet hat."

Schreiber entspricht nicht dem Klischee der knallharten Geschäftsfrau. Statt Pumps und Kostüm trägt sie Sneaker und Shirt. Statt Golf spielt sie Basketball. Sie spricht von "pushen", von "Rolemodels". Und davon, die Welt zu sich in die Firma zu holen. Von Noten und Auszeichnungen hält sie nicht viel, lieber sind ihr Interesse und Motivation. Sie selbst ist damit gut gefahren in ihrem Leben.

Dabei liest sich ihr Lebenslauf wie der eines idealen Bewerbers: 1998 BWL-Studium in München. Darauf folgte ein Auslandsjahr in den USA, parlamentarisches Patenschaftsprogramm mit Praktikum im US-Kongress. Von 2002 an Maschinenbau-Studium in München. Währenddessen ein Auslandsaufenthalt im russischen Nowocherkassk. Zwischenzeitlich immer wieder Praktika bei Konzernen wie Siemens. 2006 dann der Einstieg bei Advitos, dem Unternehmen, das sie heute leitet.

Doch was einen konkreten Lebensplan vermuten lässt, waren Zeiten der Umorientierung und Selbstzweifel. "Ich wollte eigentlich immer etwas Kulturelles oder Technisches machen", sagt sie. Statt BWL wollte sie Elektrotechnik studieren, doch das erforderte ein Vorpraktikum. Zu spät, um das noch vor Studienbeginn hinzubekommen. Auch Kommunikationswissenschaft fiel raus, der Numerus clausus war zu hoch. Dann entdeckte ihr Vater den passenden Studiengang für sie, BWL am Euro-Business-College in München. Praxisorientiert, mit Englisch und Spanisch als Fremdsprachen.

"Während des Studiums habe ich immer gehadert, ob ich nicht doch in die technische Richtung gehen soll", sagt Schreiber heute. Sie schloss das Studium ab. Der Wunsch, in die technische Richtung zu gehen, blieb. "Ich habe es mir aber nie so richtig zugetraut", sagt sie. Wenn sie ihren älteren Bruder mit dem besseren Abitur in der Bibliothek lernen sah, schwand der Mut. "Ich dachte immer: 'Wenn er schon so viel lernen muss, dann schaffe ich das nie.'"

Sie ging ins Ausland. Ein Jahr lebte sie in El Paso, Texas, um an einem parlamentarischen Patenschaftsprogramm teilzunehmen. Andere rieten ihr davon ab, der Ort sei "zu gefährlich", die Drogenkriminalität zu hoch. Kein Grund für Schreiber, das Auslandsjahr nicht anzutreten. "Ich lasse mich nicht von Dingen abschrecken, die für andere ungewöhnlich sind", sagt sie. Das ziehe sich durch ihr Leben, wie ein roter Faden.

In der Zeit habe sie einen Mentor gehabt, der sie dazu gebracht hat, ihre Komfortzone zu verlassen. "Ich habe immer wieder Menschen in meinem Leben, die mich dazu ermutigt haben, das zu tun, was ich mir selbst nicht zutraue", sagt sie.

Auch ihr Geschäftspartner Bernhard Kreymann ist eine dieser Personen. Der Mediziner gründete das Unternehmen 2005, damals noch unter dem Namen Hepa Wash. Als Ein-Mann-Start-up in einem Forschungslabor der TU München in Garching. Die Räume mietete der Mediziner an, arbeitete mit den Studenten der Uni an seiner Idee: einem Gerät, das zur Leberdialyse eingesetzt werden kann.

Ein Jahr später kam Schreiber dazu. Nach ihrem Auslandsjahr in den USA fing sie an, Maschinenbau mit Schwerpunkt Medizintechnik und Mikrotechnologie zu studieren. Nach einer Semesterarbeit bei Kreymann "hat es sie gepackt", sagt sie. Schreiber blieb, schrieb auch ihre Diplomarbeit dort, entwickelte dafür den ersten PC-gesteuerten Prototyp für eine Tierstudie. Die Fördergelder beantragte sie selbst beim Bayerischen Kultusministerium, schrieb gleichzeitig noch drei Klausuren.

Nach der Diplomarbeit blieb Schreiber bei Advitos. Heute ist sie stellvertretende Geschäftsführerin, kümmert sich um die Finanzen des Unternehmens. "Ich konnte mit der Firma mitwachsen", sagt sie. Mit ein paar Studenten arbeiteten Kreymann und sie am Erfolg des Unternehmens. Das kleine Team stand sich nah, unternahm viel gemeinsam und hatte ein enges Verhältnis. "Doch je größer die Firma wurde, umso schwieriger war es für mich, meine eigene Position im Unternehmen zu finden", sagt Schreiber. Das Verhältnis musste distanzierter werden.

Kreymann wurde ihr Mentor. "Wir können offen und vertrauensvoll miteinander umgehen", sagt Schreiber zu ihrer Verbindung mit dem Mediziner. Er sei der kreative Kopf, der Gründer der Firma und Erfinder des Verfahrens. Sie kümmere sich um die technische und finanzielle Umsetzung. "Dass wir so unterschiedlich sind, kommt gut an", sagt sie.

"Gerade am Anfang hatten wir viele Meilensteine zu feiern", sagt Schreiber. Das Unternehmen wurde größer, auch die ständigen Geldsorgen des Start-ups bereiteten der Finanzchefin Sorgen. "Ich hatte gefühlt ein Damoklesschwert über mir hängen", erinnert sie sich. Der Perfektionistin fiel es schwer, die Verantwortung an andere abzugeben. Ständig klingelte ihr Arbeitshandy in der Freizeit, sie musste lernen, anderen zu vertrauen. "Irgendwann in dem Prozess nahm ich mir einen Coach, um damit umgehen zu lernen", sagt sie.

"Wenn man ein Start-up gründet, sollte man das Thema Resilienz dringend beachten", sagt Schreiber. Durch den hohen Anspruch und Erwartungen von Investoren werde es zunehmend schwieriger, die Arbeit nicht mit nach Hause zu nehmen. "Mit dem Wachstum der Firma hat man nicht mehr alles selbst in der Hand", sagt sie. Heute hilft sie als Coach anderen Gründern, mit Belastungen umzugehen.

Alle zwei Jahre gab es neue Finanzierungsrunden. Anfangs arbeitete sie Kreymann zu, unterstütze ihn mit der Finanzplanung, gab ihm Feedback, wuchs langsam in die Rolle hinein. Mittlerweile führt sie die Finanzierungsrunden selbst. 2014 hatte sie ihren ersten eigenen Pitch. "Ich war sehr nervös", sagt Schreiber, "dabei war das nicht mein erstes Mal auf der Bühne." Als Kind spielte sie schon Klavier und Bratsche vor Publikum, doch beim Pitch sei es schwieriger. "Irgendwann wusste ich, welche Fragen nach dem Pitch kommen", sagt sie. Mittlerweile ist es Routine.

Wenn Schreiber von ihrer Arbeit spricht, lächelt sie bescheiden. "Ich will Chancen ergreifen, die sich mir bieten", sagt sie. Dabei sei sie oft "last minute". Auch die Bewerbung für das Förderprogramm der EU schickte sie erst im letzten Moment ab, zehn Minuten vor Bewerbungsschluss.

Für die Finanzierungsrunde in Brüssel nahmen sich Kreymann und sie einen Pitch-Coach. 96 Stunden üben für 10 Minuten Vortrag. Doch es hat sich ausgezahlt: Gemeinsam ergatterten sie 20 Millionen Euro bei dem Förderprogramm. Das nächste Ziel: expandieren. In die EU und die USA.