Vergessener Adventskranz setzt Wohnung in Brand

Ein vergessener Adventskranz hat in der Plinganserstraße einen Wohnungsbrand verursacht, wobei nach Angaben der Feuerwehr ein Schaden von rund 100 000 Euro entstanden ist. Ein Bewohner des Mehrparteienhauses hörte in der Nacht zum Samstag einen Feuermelder und roch Rauch im Treppenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte. Er habe daraufhin die Feuerwehr alarmiert, die das Gebäude geräumt habe und mit Atemschutz in die Brandwohnung gegangen sei.

Da niemand die Tür geöffnet habe, hätten sich die Einsatzkräfte mit Brechwerkzeug Zugang verschafft. In der Wohnung hätten sie dann den brennenden Adventskranz gefunden und löschen können. Die in der Wohnung lebende Familie war den Angaben zufolge nicht zu Hause und hatte die Kerzen auf dem Kranz wohl versehentlich weiterbrennen lassen.

Die Wohnung sei aufgrund der starken Verrußung unbewohnbar. Alle anderen Bewohner hätten in ihre Wohnungen zurückkehren können. Die Feuerwehr bezifferte den Sachschaden auf etwa 100 000 Euro.