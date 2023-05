"Es geht eigentlich gar nicht, dass ich so wenig darüber weiß": Der ADFC bietet immer wieder Technikkurse nur für Frauen an - hier erklärt Maria Beer (Mitte), wie Platten geflickt werden.

Viele Pannen am Fahrrad lassen sich mit ein paar Handgriffen selbst beheben. Der Fahrradclub ADFC bietet Kurse speziell für Frauen an - aus gutem Grund. Die wichtigsten Tipps für Schrauberinnen (und natürlich auch für Schrauber).

Von Katharina Thümler

Alle fahren sie gerne Rad, manche nur zur Arbeit, andere als Freizeitbeschäftigung, alle möchten mehr über ihr Gefährt lernen - und alle sind sie Frauen, die an diesem Abend in der Werkstatt des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) nahe der Theresienwiese sitzen. Es ist ein spezielles Angebot des Verbandes: Technikkurse nur für Frauen - und den Bedarf scheint es durchaus zu geben. "Es geht eigentlich gar nicht, dass ich so wenig darüber weiß", sagt eine Teilnehmerin. Vor anderthalb Jahren habe sie das erste Mal einen Reifen flicken müssen, da sei ihr das aufgefallen. In den Kurs für Frauen sei sie gekommen, "damit ich mir von den Männern nichts anhören muss".