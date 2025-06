Am Ende waren sie traulich vereint im Schwere Reiter: die Sopranistin Lisa Orthuber, der Bariton Ansgar Theis und Lauriane Follonier am Flügel – allesamt exzellente Musikerinnen und Musiker. Dazu kam bei drei Liedern von Moritz Eggert zum Abschluss des Konzerts unter dem Motto „Freund:innen“ noch mit Yann Windeshausen ein Performer an Schreibmaschine und anderem delikatem Schlagwerk.