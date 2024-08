Von Michael Zirnstein

Was in Florian Wieders Büro-Loft zuerst ins Auge fällt, ist nicht das Gold und Silber der Auszeichnungen auf der Theke, ein paar Emmy-Engel aus den USA sind dabei und die Astronauten der MTV Music Awards. Fast beeindruckender sind die 18 Gitarren, die hier beim Lastenaufzug wie in einem Instrumentenladen stehen: abgeliebt, bespielt, vor allem Fender-Telecasters und halbakustische Gibsons, einige Oldies aus den Sechzigern, ohne berühmte Vorbesitzer, also keine Angeberteile, sondern Liebhaberobjekte, oder besser: Werkzeuge. Florian Wieder sieht mit seinen zutätowierten Unterarmen so aus, als könnte er jederzeit losrocken.