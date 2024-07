Von Michael Zirnstein

Das 35-Euro-Ticket ist da. Was klingt wie die Erfüllung aller Pendler-Träume, ist tatsächlich ein Angebot zum Sparen und dürfte dem Schienenverkehr ein paar Passagiere zusätzlich bescheren: Denn wer bisher noch kein Ticket für eine Show der britischen Popsängerin Adele in München zwischen 74,90 und 399 Euro gekauft hat, überlegt es sich bei diesem Schnäppchenpreis vielleicht doch. Und fährt dann von diesem Freitag an an einem der zehn Termine mit den Massen der Fans und Schaulustigen mit der U- oder S-Bahn hinaus nach Riem. 75 000 sollen es jeden Abend werden, insgesamt also 750 000.