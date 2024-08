Von Andreas Schubert

Viele U-Bahn-Passagiere waren am Freitag entsprechend überrascht, als sie plötzlich von einer ungewohnten Stimme aus dem Lautsprecher begrüßt wurden. „Hello, I’m Adele, welcome to the Munich subway.“ Tatsächlich hatte der britische Superstar als Überraschung einen kleinen Text eingesprochen, der am Freitag vor dem ersten von zehn Konzerten den ganzen Tag über immer wieder eingespielt wurde, an allen Bahnhöfen, wie die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) mitteilte.

74 000 Fans strömten schon vom frühen Freitagnachmittag an nach Riem zu der eigens für die Künstlerin konzipierten Musik-Arena. Und je näher der Konzerttermin rückte, desto voller wurden die U-Bahnen.

Doch die MVG hatte sich – wie bei solchen Großereignissen oder Fußballspielen in Fröttmaning üblich – darauf eingestellt und die Züge in einem dichten Takt fahren lassen. Teilweise folgte minütlich Zug auf Zug, sodass man ruhig einen vollen einfach vorbeifahren lassen und in einen der nächsten Züge einsteigen konnte, die dann teilweise fast leer waren.

Die Bahnsteige der U2 Richtung Messestadt Ost, beispielsweise am Hauptbahnhof oder am Sendlinger Tor, waren immer wieder recht voll, nicht zuletzt, weil auf diesem Gleis auch die U1 verkehrt. Und auf die warteten Fußballfans, die das Spiel der Sechzger gegen Saarbrücken (0:1 für die Gäste) verfolgen wollten.

Die Stimmung blieb aber friedlich – Adele-Fans neigen offenbar weder zu übermäßigem Vorglühen noch zu sonstiger Angriffslust, auch wenn es mal eng wird.

Noch bis unmittelbar vor dem Konzert spuckte die U-Bahn am Messegelände Fans aus. Und kurz bevor Adele auf die Bühne kam, trübte ein Wolkenbruch die Stimmung – wenn auch nur für ein paar Minuten.

Die Veranstalter hatten vor den zehn Konzerten ein Verkehrskonzept vorgelegt, das Shuttlebusse vom und zum Max-Weber-Platz und 5000 Parkplätze vorsah. Doch auf der Homepage kündigten sie später an, dass der Shuttleservice nur nach dem Konzert angeboten werde.

Den wichtigsten Part dagegen übernahm die U-Bahn, die nach Angaben der MVG bis zu 16 000 Menschen pro Stunde transportieren kann. Auch die S2 nach Riem ist eine Option: Weil aber an sechs von zehn Konzertabenden der Betrieb nur eingeschränkt läuft, scheidet sie als dauerhafte Alternative aus.

Am Freitag fuhr die S2. Und die An- und Abreise funktionierte ohne erkennbare Schwierigkeiten. Auch die Polizei versicherte, dass es kein „Verkehrschaos“ gegeben habe, wie es zum Beispiel die SPD vorhergesagt hatte. Freilich gab es an der Oberfläche vor und nach dem Konzert Staus. Die meisten Besucher aber nutzten die öffentlichen Verkehrsmittel, eben vor allem die U-Bahn.

Um die Abreise der Besucher zeitlich zu strecken, hatten die Veranstalter von Live Nation eigens nach dem Konzert noch einen bis Mitternacht verlängerten Betrieb mit Gastronomie und Karaoke eingerichtet. Trotzdem war der Ansturm auf die U2 nach Adeles Auftritt zunächst so groß, dass der U-Bahnhof Messestadt Ost immer wieder für ein paar Minuten gesperrt werden musste. Doch einmal am Bahnsteig angekommen, musste man nicht lange warten, bis ein Zug mit ausreichend Platz in die Station rollte.

In der U-Bahn hörte man allerhand verschiedene Sprachen und sah vor allem eines: Zufriedene Gesichter nach einem offenbar gelungenen Konzertabend.