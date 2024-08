Interview von Sabine Buchwald

Die Aral-Tankstelle am Münchner Messegelände ist mehr als nur ein Ort, um seinen Tank aufzufüllen. Eigentümer Günter Kruse, seit 35 Jahren im Tankstellen-Geschäft tätig, denkt für seine Kunden mit. Bei Großevents an der Messe, wie etwa die Konzerte von Helene Fischer oder Robbie Williams, jetzt die zehn Adele-Auftritte, bereitet er sich monatelange vor, bucht Personal und stockt seinen Getränke- und Imbissvorrat immens auf. Zu den ersten beiden Konzerten der englischen Sängerin in München hatte Kruse zusätzlich einen Oldtimer-Partybus und eine Bar auf sein Gelände gestellt. Eigentlich eine gute Geschäftsidee, doch der Veranstalter kommt ihm in die Quere.