Die Konzerte der britischen Künstlerin Adele auf dem Messegelände in Riem locken nicht nur jedes Mal mehr als 70 000 Besucher mit regulären Tickets an, sondern auch Zaungäste. Einige dieser Musik-Fans versuchten offenbar mit Hilfe von moderner Technik, doch einen Blick auf die eigens für die Musikerin erbaute Bühne zu werfen. Die Polizei registrierte jedenfalls bei den Auftritten Nummer drei und vier in München mehrere Drohnen an oder über dem Konzertgelände. Es habe Freitag und Samstag jeweils drei registrierte Vorfälle gegeben, sagte eine Sprecherin. Vom angeblichen Überflug durch ein Kleinflugzeug, den ein Besucher gemeldet hatte, war am Sonntag der Polizei nichts bekannt.