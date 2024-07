Für die zehnteilige Open-Air-Konzertserie der britischen Sängerin Adele , die am Freitag auf dem Gelände der Messe in München -Riem beginnt, gibt es kurzfristig die Aussicht auf sehr günstige Tickets. Über die Vertriebsplattform Ticketmaster werden sogenannte „Lucky-Dip-Tickets“ offeriert. Diese kosten inklusive aller Gebühren 35 Euro. Welche Plätze man dafür bekommt, kann nicht gewählt werden. Möglich sei alles, von Sitzplätzen ganz hinten bis zu Stehplätzen ganz vorne.

Pro Bewerber können maximal zwei Tickets angefragt werden. Die Tickets müssen am Tag des Konzertes persönlich abgeholt werden. Sie sind nicht übertragbar und können nicht zurückgegeben werden.

Adele spielt ab Freitag, 2. August, fünf Wochen lang insgesamt zehn Shows in München (jeweils Freitag und Samstag am 2. und 3., 9. und 10., 23. und 24. und 30. und 31. August sowie am Mittwoch, 14., und Freitag, 16. August). Für diesen Anlass wurde auf dem Freigelände der Messe extra ein Pop-up-Stadion aus Stahlrohrgerüsten aufgebaut. Die Bewerbung um die günstigen Tickets ist gestaffelt möglich. Für die ersten beiden Auftritte beginnt sie am Montag, 29. Juli, um 10 Uhr. Auf Instagram postete die international bekannte Sängerin am Wochenende ein Foto, unter dem es hieß: „Ich kann kaum erwarten, euch am Freitag zu sehen.“