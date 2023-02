Von Lea Kramer

Bei Bauarbeiten gibt es immer wieder Überraschungen. Da trifft ein Nagel blöderweise das Wasserrohr, mal drückt nach einem Terrassenabriss plötzlich Regenwasser ins Haus. Dass sich feuchte Kellerwände allerdings plötzlich in Lichtschächte für neue Souterrainwohnungen verwandeln, kommt auch in München eher selten vor. An der Adalbertstraße 55 im Stadtteil Maxvorstadt hat sich unlängst so eine überraschende Metamorphose zugetragen. Unangenehm aufgefallen ist sie, weil ein Jahrzehnte alter Spitzahorn davon betroffen war.