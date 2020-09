Werner Stengel hat mehr als 800 Achterbahnen entworfen und den Looping revolutioniert. Er hat ihn so verbessert, dass Menschen ihn jetzt ohne Schleudertrauma überstehen. Eine Lektion zu Klothoiden, Raumkurven und Herzlinien.

Von Johannes Korsche

Mit den 30 Pfennig in seiner Tasche sollte Werner Stengel eigentlich den Bus bezahlen, um von der Bochumer Wohnung seiner alleinerziehenden Mutter zur Cranger Kirmes zu kommen. Sechs Kilometer seien das gewesen, erinnert er sich. Doch der damals Neunjährige dachte gar nicht daran, sein Taschengeld für den Bus auszugeben. "Denn ich wusste, mit 30 Pfennig kann ich ein Mal Karussell fahren." Also ging er zu Fuß. Auf dem Volksfest angekommen, wurde er von noch etwas viel Größerem in den Bann gezogen. Von einer Konstruktion, die sein Leben prägen sollte: einer Achterbahn.