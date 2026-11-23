Er liest im Möbelhaus, im Fanmuseum, vor Pfarrfrauen oder Anästhesisten: Bayern-2-Moderator und Buchautor Achim Bogdahn ist auf eine „unendliche Lesereise“ gegangen. Über einen, der mit 61 noch glaubwürdig über Jugend- und Subkultur sprechen kann.

Als Radiomann und Medienprofi kommt Achim Bogdahn bestens vorbereitet zum Interview. Dass er das gute alte Bohème-Café Baader im Gärtnerplatzviertel quatschend mit der jungen Singer-Songwriterin Malva betritt, ist aber eher Zufall – auch wenn sie ihn schon mal musikalisch begleitet hat auf seiner Lesereise, um die es im Interview gehen soll. Aber immer wieder zaubert Bogdahn im Gespräch Requisiten hervor, die sein neues Tournee-Leben als Autor von „Unter den Wolken“ veranschaulichen sollen. Zum Beispiel einen Packen unterschiedlicher Eintrittskarten, die seine Gastgeber für die Veranstaltungen liebevoll gestaltet haben. Bogdahn ist fast gerührt davon.