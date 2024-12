SZ Plus Kinderbetreuung für reiche Familien : „Manche nehmen die Nanny mit in den Urlaub“

Cathrine Schorp vermittelt Nannys für reiche Münchner Familien, die schon mal 20 Stunden am Tag zur Verfügung stehen. Warum Eltern 700 Euro für Kinderbetreuung am Tag zahlen – und was sie dafür erwarten.