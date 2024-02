Die Abschiebung des Pflege-Azubis wurde in letzter Minute abgewendet (Symbolbild).

Ein Flüchtling sollte mitten in seiner Pflege-Ausbildung abgeschoben werden. Für ihn gab es ein Happy End. Doch was ist das für ein System, in dem es einen Gnadenakt braucht, um der Vernunft zum Recht zu verhelfen?