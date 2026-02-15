Der Antrag, der Max Hutschenreiter, seine Familie und viele weitere Menschen um ihre Wohnung bringen könnte, datiert auf den 23. Mai 2025. „Neubau einer Wohnanlage mit 18 Wohneinheiten“, steht in dem Antrag, der an jenem Tag bei der Münchner Stadtverwaltung eingegangen ist, ebenfalls geplant: „Neubau einer Tiefgarage mit 14 Stellplätzen“.