Der Antrag, der Max Hutschenreiter, seine Familie und viele weitere Menschen um ihre Wohnung bringen könnte, datiert auf den 23. Mai 2025. „Neubau einer Wohnanlage mit 18 Wohneinheiten“, steht in dem Antrag, der an jenem Tag bei der Münchner Stadtverwaltung eingegangen ist, ebenfalls geplant: „Neubau einer Tiefgarage mit 14 Stellplätzen“.
Schutz vor Verdrängung„Für uns geht es um sehr viel“
Lesezeit: 4 Min.
Nach dem Verkauf eines Mietshauses in der Maxvorstadt wollen die neuen Eigentümer das renovierungsbedürftige Gebäude abreißen und durch einen Neubau ersetzen lassen. Aber für die Mieterinnen und Mieter besteht noch Hoffnung, dass sie bleiben können.
Von Sebastian Krass
Gemeinsam gegen Kündigung und Wucher:Diese Mieter lassen sich nichts gefallen
In einer teuren Stadt wie München wehrt man sich besser nicht gegen Vermieter? Von wegen. Über zwei Hausgemeinschaften, die ihre eigenen Wohnungen und alte Bäume retten – und trotz allem immer das bittere Ende fürchten müssen.
