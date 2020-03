Noch sind ihre Mandatsträger in den Bezirksausschüssen gar nicht vertreten, doch wenn die Alternative für Deutschland (AfD) bei der Kommunalwahl am 15. März den Einzug in die Stadtteilvertretungen schaffen sollte, werden ihre Vertreter auf eine Mauer der Ablehnung stoßen. Der Bezirksausschuss (BA) Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln hat einhellig eine Resolution beschlossen, die "eine Zusammenarbeit sowohl in personellen wie auch inhaltlichen Fragen ausschließt". Ähnliche Aktionen und Entschließungen gegen Rechte gab es auch in anderen Vierteln.

In einem Papier mit dem Titel "Einstehen für die Demokratie", das die SPD-Fraktion vorgelegt hat, heißt es: "Wir Mitglieder im Bezirksausschuss 19 grenzen uns klar ab von rassistisch-rechtsradikalen Parteien wie der AfD." Die bisher dort vertretenen Parteien CSU, SPD, Grüne und FDP gehen erklärtermaßen davon aus, dass ihr Beschluss auch von jenen "demokratisch orientierten Wählergruppen und Parteien" mitgetragen wird, die dem Stadtteilgremium nach der Wahl möglicherweise zusätzlich angehören werden. Gemeint sein dürften insbesondere die Freien Wähler und die ÖDP, die dort erstmals mit einer gemeinsamen Liste zur Bezirksausschuss-Wahl antreten.

Die Lokalpolitiker wollen ihre "Abgrenzung" ganz bewusst noch vor dem 15. März zum Ausdruck bringen. "Denn es ist wichtig, dass man vor der Wahl sagt, was man nach der Wahl tut", betonte Micky Wenngatz (SPD). Laut der stellvertretenden BA-Vorsitzenden und Beauftragten gegen Rechtsextremismus, zugleich Vorsitzende des Vereins "München ist bunt", tummeln sich bei den Rechtspopulisten auch Rassisten und Rechtsradikale. Dass der Verfassungsschutz den völkisch-nationalen Flügel der Partei jetzt unter Beobachtung stellen will, gilt ihr als Beleg für die Annahme.

Die Absage an eine Zusammenarbeit mit der AfD begründet die SPD in ihrem Resolutionsentwurf auch damit, dass in dieser Partei "Brandstifter" vertreten seien, "die ganz genau wissen, was sie tun". Die rassistischen Anschläge der jüngsten Zeit in Kassel und Halle seien "kein Zufall oder Unfall". Vielmehr handle es sich um "Terror, angefeuert von rechter Hetze". Leute wie Björn Höcke sprächen anderen Menschen die Würde ab. Nicht nur die Zivilgesellschaft, sondern auch alle politischen Mandatsträger seien gefordert, "den Tabubruch von Erfurt eindeutig zu beantworten". Das gelte nicht zuletzt für München, "der einstigen Hauptstadt der Bewegung, von der aus die nationalsozialistische Gewaltherrschaft ihren Anfang nahm".

Auch die demokratischen Parteien im Westend stehen geschlossen gegen Rechts. Angesichts rassistischer Hetze und Taten haben sich SPD, Grüne, Linke, FDP, ÖDP und Freie Wähler zu einer gemeinsamen Plakataktion entschlossen. Parteiübergreifend haben sie einen Aufruf plakatiert, die Stimme demokratischen Parteien zu geben. Dieser Aktion vorausgegangen waren wiederholte rechte Aktivitäten. So waren beispielsweise sehr viele Plakate mit Hakenkreuzen und Hassbotschaften beschriftet, auch der Schülerladen war kürzlich einem rechten Angriff ausgesetzt. Als Reaktion darauf hatten die im Bezirksausschuss Schwanthalerhöhe vertretenen Parteien im Februar gemeinsam eine Resolution beschlossen, die sich gegen rechte Aktivitäten im Viertel richtet.

In Pasing-Obermenzing wandten sich alle im Bezirksausschuss vertretenen Fraktionen gegen Veranstaltungen des rechten Stadtrats Karl Richter (Bürgerinitiative Ausländerstopp, BIA) auf dem Pasinger Bahnhofsplatz. Sie fordern die Stadt auf, zu überprüfen, ob die zuletzt für die BIA und für Pegida wiederholt angemeldeten Veranstaltungen "mit dem Versammlungsrecht vereinbar sind". Es würden Reden gehalten und "Filme mit rassistischem Hintergrund in extrem hoher Lautstärke gezeigt". Dabei, so die Stadtteilvertreter, handle es sich offenkundig nicht um eine Versammlung, sondern um Wahlkampfveranstaltungen. "Es kann nicht angehen, dass rechte Hetze ungehindert diesen zentralen Platz in Pasing besetzt."