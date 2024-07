Interview von Philipp Crone

Lucia Rau kann nicht exakt sagen, wann man sie telefonisch erreicht. Das liegt zum einen daran, dass ihr dreieinhalbjähriger Sohn dann schlafen sollte, zum anderen aber auch am Funknetz und dem Ort an sich, an dem sich die 42-jährige gelernte Schauspielerin gerade aufhalten wird. Rau ist vor sechs Wochen mit ihrem Trekking-Rad, einem Anhänger und ihrem Kind zu einer Tour zum Nordkapp aufgebrochen, denn Mias, so der Spitzname des Kindes, wollte in den Norden zu Michel aus Lönneberga, Pettersson und Findus. Dass die alleinerziehende Mutter aber überhaupt losgefahren ist, hat einen eher traurigen Hintergrund.