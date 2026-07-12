An diesem Montag, 13. Juli, beginnen die Bauarbeiten auf der Autobahn A995 von München -Giesing bis zum Autobahnkreuz München-Süd. Bis Anfang Oktober wird der Fahrbahnbelag auf ganzer Länge erneuert, außerdem werden die Anschlussstellen Sauerlach, Oberhaching und Taufkirchen-West saniert. Im gesamten Zeitraum ist auf der A995 mit erheblichen Verkehrsbehinderungen und längeren Fahrtzeiten zu rechnen, teilt die Autobahn-Gesellschaft mit.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 14. auf 15. Juli, wird die Ausfahrt an der Anschlussstelle Unterhaching-Nord in Fahrtrichtung Salzburg von 19.30 bis 9 Uhr gesperrt. In der folgenden Nacht wird die Einfahrt derselben Anschlussstelle gesperrt. Die Umleitungen erfolgen jeweils über die benachbarten Anschlussstellen weiter nördlich oder weiter südlich.

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Die Hauptbauphase beginnt am 27. Juli und dauert bis 6. September. Dann wird zwischen Unterhaching und dem Autobahnkreuz München-Süd in beiden Richtung nur ein Fahrstreifen zur Verfügung steht. In den ersten drei Wochen wird die Autobahn in Fahrtrichtung Salzburg erneuert, danach wird die Fahrbahn in Richtung München saniert. In dieser Zeit werden an den Anschlussstellen Taufkirchen-West, Oberhaching und Sauerlach die Ein- und Ausfahrten gesperrt. Die Umleitungen erfolgen über die Autobahn mit einer Wendemöglichkeit an der Anschlussstelle Unterhaching-Nord oder am Autobahnkreuz München-Süd.

Die Baustelle läuft Tag und Nacht, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Die Autobahn Südbayern bittet Anwohner und Anwohnerinnen „um Verständnis um die unvermeidbaren Lärmbeeinträchtigungen in der Nacht“, heißt es in der Pressemitteilung. Außerdem wird appelliert, auf nicht notwendige Fahrten zu verzichten, auf andere Verkehrsmittel auszuweichen und „bei nicht vermeidbaren Fahrten ausreichende Zeitreserven einzuplanen“. Die Baustelle sei terminlich gezielt in die bayerischen Sommerferien gelegt, heißt es, weil in dieser Zeit die Verkehrsbelastung der Pendlerautobahn am geringsten sei.