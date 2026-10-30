Auf die Pendlerinnen und Pendler in München und dem Großraum kommt in diesem November ein Wochenende zu, an dem erhebliche Verkehrseinschränkungen zu erwarten sind. Die Autobahn GmbH des Bundes ruft bereits jetzt dazu auf, von Freitag, 20. November, bis Montag, 23. November, „auf alle nicht nötigen Fahrten mit dem Auto zu verzichten“. Denn in diesem Zeitraum wird von Freitag (20 Uhr) bis Montag (5 Uhr) die Ostumfahrung der A99 zwischen dem Autobahnkreuz München-Süd und dem Autobahnkreuz München-Ost komplett gesperrt.

Diese Vollsperrung wird notwendig, um die in die Jahre gekommene Brücke der Bundesstraße 304 über die A99 bei Haar abzureißen. Die Überführung, teilt die Autobahn GmbH mit, sei mittlerweile in einem „derart schlechten baulichen Zustand“, dass nur noch die komplette Demontage infrage komme. Bereits seit August dieses Jahres wird der Verkehr auf der B304 über eine Behelfsbrücke über die Ostumfahrung südlich der alten Querung geführt. Diese, so die Autobahn GmbH, müsse in einem Stück abgerissen werden; bei einem Teilabriss stünde zu befürchten, dass die restliche Brücke unkontrolliert auf die Fahrbahn der A99 stürzen könnte.

Die Vollsperrung einer der meistbefahrenen Autobahnen Mitteleuropas mit bis zu 160 000 Fahrzeugen am Tag wird aber auch Auswirkungen auf den Verkehr in ganz Bayern haben. Während der Sperrung wird dem Lkw-Verkehr bereits in Würzburg empfohlen, über die A7, die A96 und den Arlbergtunnel Richtung Süden zum Brenner zu fahren. In Nürnberg, am Inntaldreieck sowie am Autobahnknoten Salzburg wird es entsprechende Hinweise geben, die Route über Linz und Nürnberg zu nehmen – und den Großraum München zu meiden.

Denn eine empfehlenswerte Umleitungsroute zur A99 gibt es nicht. Die möglichen Ausweichrouten B304 und B471 sind ohnehin schon stark ausgelastet. Auch deshalb hat die Autobahn GmbH des Bundes eigenen Angaben zufolge das „verkehrsärmste Wochenende des Jahres“ gewählt, um die A99 drei Tage lang komplett dichtzumachen. Dennoch warnt die für die Infrastruktur der deutschen Autobahnen zuständige Behörde eindringlich: Die zu erwartenden Belastungen vor allem für das Straßennetz im gesamten Münchner Stadtgebiet werden massiv sein – für Fahrten etwa zur Messe nach Riem oder zum Flughafen ins Erdinger Moos muss erheblich mehr Zeit eingeplant werden. Auch für die Landkreise München, Ebersberg und Erding rechnet die Autobahn GmbH mit erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Auch deshalb sollen die Menschen in den betroffenen Regionen an diesem Wochenende – so weit möglich – auf Autofahrten verzichten und stattdessen auf den öffentlichen Personennahverkehr umsteigen. „Dies ist vor allem deshalb erforderlich, um Rettungswege für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste offenzuhalten“, mahnt ein Sprecher der Behörde an.

Offen bleiben während der Sperrung der A99 zwischen den Kreuzen Süd und Ost die Anschlussstellen Hohenbrunn und Ottobrunn in Richtung Salzburg sowie die Anschlussstelle Haar Richtung Nürnberg. Nach dem Abriss der alten Brücke wird die Autobahn GmbH mit dem Bau einer neuen Querung an derselben Stelle beginnen. Diese soll Ende 2028 fertiggestellt werden.