23. Juli 2019, 09:12 Uhr Aschheim/Ismaning Lastwagenfahrer stirbt nach Unfall auf A99

Aus unklarer Ursache war der Fahrer mit seinem Fahrzeug auf Höhe der Anschlussstelle Aschheim/Ismaning in die Leitplanke geprallt.

Nach einem Unfall auf der Autobahn 99 am Dienstagmorgen ist ein Lastwagenfahrer gestorben. Der Fahrer war auf Höhe der Anschlussstelle Aschheim/Ismaning in Fahrtrichtung Salzburg gegen eine Leitplanke geprallt, wie die Polizei am frühen Dienstagvormittag mitteilte.

Zunächst sei der LKW-Fahrer ins Klinikum Bogenhausen gebracht worden, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei in Hohenbrunn. An dem Unfall waren nach Polizeiangaben keine weiteren Fahrzeuge beteiligt. Die A99 wurde nahe der Unfallstelle in Fahrtrichtung Salzburg auf einer Fahrspur gesperrt. Es bildete sich ein mehrere Kilometer langer Rückstau, der sich im Norden bis an die Anschlussstelle Neuherberg zog und zu erheblichen Einschränkungen im morgendlichen Berufsverkehr führte. Betroffen davon war nach Polizeiangaben auch die A9 und der Verkehr am Kreuz München-Nord.

Auch im innerstädtischen Bereich kam der Berufsverkehr zeitweise zum Erliegen. Ursächlich hierfür war jedoch nicht der Unfall auf der A99, sondern eine Feuermeldung im Luise-Kieselbach-Tunnel. Einem Sprecher der Feuerwehr handelte es sich dabei um einen Fehlalarm.