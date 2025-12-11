Zum Hauptinhalt springen

Stau auf Autobahnring MünchenLkw-Unfall hinterlässt Trümmerfeld auf A99 – Bergung dauert ganzen Tag

Auf der Autobahn A99 kommt es zu erheblichen Behinderungen (Archivbild).
Auf der Autobahn A99 kommt es zu erheblichen Behinderungen (Archivbild). (Foto: Frank Hörmann/Sven Simon/imago)

Mitten im Berufsverkehr prallt im Münchner Westen ein Lastwagen auf einen zweiten. Beide Fahrer werden verletzt. Die Autobahn musste vollständig gesperrt werden.

Ein schwerer Lkw-Unfall auf der A99 bei Ludwigsfeld hat ein 150 Meter langes Trümmerfeld auf der Autobahn hinterlassen. Ein 59-Jähriger aus dem Landkreis Dachau war am Donnerstagmorgen mit seinem Lastwagen in Fahrtrichtung Salzburg unterwegs, als er knapp einen Kilometer nach der Anschlussstelle Ludwigsfeld wegen stockenden Verkehrs abbremsen und vorsorglich auf den Seitenstreifen ausweichen musste.

Ein nachfolgender, ebenfalls 59-jähriger Fahrer eines Sattelzugs aus dem Raum Augsburg bemerkte die Situation laut Polizei zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf das Heck auf. Durch den Aufprall wurde das Führerhaus des Lastwagens zur Lärmschutzwand gedrückt, die Ladefläche verschob sich über die zweite und dritte Spur. Der Lastwagen kippte schließlich um und blieb auf dem Seitenstreifen sowie dem ersten und zweiten Fahrstreifen liegen.

Der Sattelzug wurde durch die Wucht des Aufpralls nach links über mehrere Spuren geschleudert und prallte gegen die Mittelleitplanke. Beide Fahrer wurden von Ersthelfern aus ihren Führerhäusern gerettet. Der Sattelzugfahrer erlitt schwere Verletzungen, der andere Fahrer wurde den Angaben zufolge mittelschwer verletzt. Beide kamen in umliegende Krankenhäuser.

Die Autobahn in Richtung Salzburg musste im Unfallbereich vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Ludwigsfeld ausgeleitet. Da auch die Lärmschutzwand beschädigt wurde, dauern die Bergungs- und Reparaturarbeiten nach Angaben der Polizei weiterhin an und sollen voraussichtlich den gesamten Tag in Anspruch nehmen.

© SZ/dpa - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Verdacht auf Kindesmisshandlung in Kita
:„Da war ich sicher, dass meine Tochter auch betroffen ist“

In einer Münchner Kita sollen Kinder gedemütigt und geschlagen worden sein. Monatelang. Von mehreren Betreuerinnen. Über einen ungeheuerlichen Verdacht – und was passiert, wenn ein solcher aufkommt.

SZ PlusVon Kathrin Aldenhoff, René Hofmann und Viola Konrad (Illustration)

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite