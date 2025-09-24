Zum Hauptinhalt springen

Bei ForstenriedFrau bringt Tochter auf der Autobahn zur Welt

Das Paar verständigte auf der Autobahn die Feuerwehr. Adresse: Autobahn 95, Fahrtrichtung Garmisch, Kilometer 4,9.
Das Paar verständigte auf der Autobahn die Feuerwehr. Adresse: Autobahn 95, Fahrtrichtung Garmisch, Kilometer 4,9. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Ein Münchner Paar alarmiert auf dem Weg zur Geburtsklinik die Feuerwehr. Doch als die Einsatzkräfte eintreffen, können sie nur noch gratulieren.

Am Dienstagnachmittag ist es zu einem ungewöhnlichen Einsatz auf der Autobahn 95 bei Forstenried gekommen, wie die Münchner Feuerwehr mitteilt. Demnach hatten bei einer 34-jährigen Münchnerin die Wehen eingesetzt, sie war mit ihrem Partner unterwegs zum Krankenhaus.

Doch dorthin schafften sie es nicht mehr rechtzeitig, die Geburt stand unmittelbar bevor, das Paar verständigte die Einsatzkräfte. Adresse: Autobahn 95, Fahrtrichtung Garmisch, Kilometer 4,9. Als der erste Rettungswagen eintraf, war die Tochter allerdings schon zur Welt gekommen. Der Vater hatte kurzerhand als Geburtshelfer fungiert und wies die Rettungskräfte bei ihrer Ankunft ein. Mutter und Kind waren wohlauf.

Die Einsatzkräfte gratulieren dem frisch gebackenen Vater (mit Warnweste).
Die Einsatzkräfte gratulieren dem frisch gebackenen Vater (mit Warnweste). (Foto: Branddirektion München)

Der ebenfalls hinzugezogene Kindernotarzt und der Neugeborenen-Notarztdienst versorgten in der Folge das Kind, ein Notarztteam kümmerte sich um die Mutter. Die Einsatzstelle wurde während der Versorgung durch ein Löschfahrzeug der Münchner Feuerwehr abgesichert. Gemeinsam fuhren im Anschluss alle Fahrzeuge in die ursprünglich vorgesehene Klinik. Der Familie geht es laut Feuerwehr gut.

