Unfall auf der A94:Lastwagen rammt Reisebus: Zwölf Kinder und eine Betreuerin verletzt

Bei der Kollision eines Lkws mit einem Reisebus sind am Montagmorgen kurz vor dem Autobahnende der A94 in München zwölf Kinder und eine Frau verletzt worden; drei Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Unfall ereignete sich um kurz nach neun Uhr, als ein 52 Jahre alter Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Mühldorf beim Fahrbahnwechsel den links neben ihm fahrenden Bus übersah und diesen rammte. Dabei wurde die Fahrzeugtüre des Omnibusses zerbrochen, wie die Verkehrspolizei in Hohenbrunn mitteilte.