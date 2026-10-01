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VerkehrA9 Richtung München nach tödlichem Unfall voll gesperrt

Ein Polizeifahrzeug sichert eine Unfallstell auf der A9. Auf der Höhe von Pfaffenhofen bei München war es zu einem tödlichen Unfall gekommen (Symbolbild).
Ein Polizeifahrzeug sichert eine Unfallstell auf der A9. Auf der Höhe von Pfaffenhofen bei München war es zu einem tödlichen Unfall gekommen (Symbolbild).
Foto: Stefan Puchner/dpa

Ein Mann schläft auf der Höhe von Pfaffenhofen hinter dem Steuer ein und landet mit seinem Wagen in der Leitplanke. Als er aussteigt, wird er von einem Transporter erfasst.

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Auf der Autobahn 9 in Richtung München ist ein Mann zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt und tödlich verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei war der Autofahrer in den frühen Morgenstunden eingeschlafen und mit seinem Wagen zunächst auf Höhe Pfaffenhofen gegen einen parkenden Lastwagen und anschließend gegen die Leitplanke gefahren.

Nach dem Unfall sei der Mann aus seinem Auto ausgestiegen, um etwas aus dem Kofferraum zu holen. Daraufhin fuhr ein Transporter frontal in die ungesicherte Unfallstelle und klemmte den Mann zwischen den beiden Fahrzeugen ein. Dieser wurde schwer verletzt und starb noch an der Unfallstelle.

Die Autobahn in Richtung München ist derzeit voll gesperrt. Der Verkehr werde am Autobahndreieck Holledau abgeleitet.

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