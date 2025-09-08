Zum Hauptinhalt springen

Unfall bei MünchenSechs Autos krachen auf A8 ineinander – über 30 Kilometer Stau

Eine Tafel warnt vor Stau auf einer Autobahn – auch auf der A8 bei Brunnthal mussten sich Autofahrer wegen eines Unfalls gedulden.
Eine Tafel warnt vor Stau auf einer Autobahn – auch auf der A8 bei Brunnthal mussten sich Autofahrer wegen eines Unfalls gedulden. (Foto: Bernd Weißbrod/dpa)

Ein Autofahrer muss am Sonntag auf der Autobahn bei München abbremsen, nachfolgende Fahrer können nicht mehr rechtzeitig reagieren – es gibt auch Verletzte.

Bei einem Auffahrunfall am Sonntag auf der Autobahn 8 bei München mit insgesamt sechs beteiligten Fahrzeugen sind fünf Menschen verletzt worden. Nachdem ein 29-Jähriger in Richtung München verkehrsbedingt anhalten musste, konnten zwei folgende Autofahrer noch rechtzeitig bremsen, wie die Autobahnpolizei Holzkirchen mitteilte.

Drei weitere Fahrzeuge krachten jedoch nacheinander in die vorfahrenden Autos und dann in die Unfallstelle bei Brunnthal (Landkreis München). Sie schoben die anderen Fahrzeuge immer weiter ineinander. Fünf Menschen in den hinteren Autos wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

Die beiden vorderen Wagen konnten leicht beschädigt weiterfahren, die vier anderen Autos mussten abgeschleppt werden. Insgesamt geht die Polizei von einem Sachschaden von mindestens 63 000 Euro aus. Auf der A8 waren drei von fünf Fahrspuren mehrere Stunden blockiert, der Verkehr staute sich auf über 30 Kilometern Länge.

