Der Bürgerwille ist eindeutig: Um die Anwohner vor Lärm zu schützen, solle die Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern auf der Autobahn A 95 zwischen Luise-Kiesselbach-Platz und Kreuzhof laufend überwacht werden, am besten durch stationäre Anlagen - so hat es die Bürgerversammlung für Sendling-Westpark im Herbst 2017 beschlossen. Getan hat sich seit diesem Hilferuf kaum etwas. Der Grund dafür ist, dass sich die für diesen Abschnitt zuständige Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Weilheim außerstande sieht, mehr Personal abzustellen. Derzeit stehen dort nur zwei Geschwindigkeitsmessgeräte zur Verfügung, die an etwa 300 Messstellen in mehreren Landkreisen eingesetzt werden - und von lediglich zwei Messbeamten bedient werden.

Weil sich die SPD im Bezirksausschuss (BA) Sendling-Westpark mit diesen lapidaren Aussagen nicht zufriedengeben wollte, griff sie das Thema erneut auf. Jetzt stellte sich heraus, dass die Polizei bei den sechs Messungen von Frühjahr bis Herbst 2018 die Messgeräte so einstellte, dass nur diejenigen ermittelt wurden, die mit mehr als Tempo 84 unterwegs waren und angezeigt werden mussten. Das Verhalten von 119 Autofahrern wurde so geahndet, was einer Quote von knapp 0,9 Prozent entspricht, bei einem Durchlauf von 13 555 Autos.

Die dürren Zahlen lösten bei den BA-Mitgliedern empörte Reaktionen aus. Selbst die höchste Beanstandungsquote von 1,48 Prozent, die am 20. September 2018 ermittelt wurde, sei "geradezu grotesk". Jeder, der die Strecke vorschriftsgemäß mit Tempo 60 oder knapp darüber befahre, "stellt fest, dass er von vielen Verkehrsteilnehmern überholt wird", hieß es. Außerdem endeten viele Kontrollen schon vor 16.45 Uhr. "Dies kommt zwar der Arbeitszeit des Kontrollpersonals entgegen, aber nicht den Beschwerden der Anwohnerinnen und Anwohner", so die Kritik des Gremiums. Die Bewohner hätten sich ja gerade darüber beschwert, dass sie abends und nachts besonders unter den Rasern litten.

Für nächtliche Kontrollen sieht die Polizei jedoch keinen Spielraum. Dafür sei ein erhöhter Personalaufwand nötig, denn außer dem Messbeamten müsse dann ein weiterer Beamter als Sicherungsperson zugegen sein. "Dies ist bei der dünnen Personaldecke der VPI Weilheim derzeit schwer möglich." Problematisch sei auch der Einsatz eines sogenannten Enforcement Trailers, ein gepanzerter Anhänger, der völlig autonom mehrere Tage lang ohne Personaleinsatz Messungen vornimmt.

Detailansicht öffnen Mit Radarpistolen - wie hier bei einem Einsatz vor einer Schule an der Walliser Straße - lässt sich das Tempo von Autos ermitteln. (Foto: Robert Haas)

Ein solches Gerät sei vor ein paar Jahren für drei Tage und Nächte auf der München-Strecke der Garmischer Autobahn eingesetzt worden. Diese Kontrollen hatten zwar viele Anzeigen zur Folge, legten aber einen Messbeamten etwa acht Monate lang lahm. Er musste ungefähr einhundert Mal als Zeuge vor dem Amtsgericht München erscheinen, um in den Fällen auszusagen, in denen sich Autofahrer gegen die Anzeige zur Wehr setzten. Die VPI Weilheim schlägt deshalb vor, ein Geschwindigkeitsmessgerät mit Aufzeichnungsfunktion aufzustellen, das auch nachts misst und eine Statistik über das tatsächlich gefahrene Tempo erlaubt.

Angesichts dieser Zahlen verschlug es den BA-Mitgliedern in ihrer Sitzung am Dienstagabend kurz die Sprache. Dann aber einigte man sich auf Initiative des SPD-Fraktionssprechers Walter Sturm auf eine geharnischte Stellungnahme. Das Kreisverwaltungsreferat wird aufgefordert, den Vorschlag aus Weilheim aufzugreifen und das reale Tempo mit einer stationären Messanlage zu ermitteln.

Nur durch konkrete Zahlen zur realen Lärmsituation werde es gelingen, die Lage der Anwohner zu verbessern. Notfalls solle die Stadt selbst das stadtauswärts gefahrene Tempo messen. Und der BA-Vorsitzende Günter Keller (SPD) erhielt den Auftrag, in einem Brief an Bayerns Verkehrsminister darauf hinzuweisen, dass die "dramatische Unterausstattung" der VPI Weilheim das Recht auf Lärmschutz und Gesundheit der Anwohner beeinträchtige.