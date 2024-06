A8 Richtung München:Mann liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Eine über 100 Kilometer lange Flucht- und Verfolgungsfahrt ist am Freitagabend an der Anschlussstelle Ludwigsfeld bei München von einem Großaufgebot der Polizei beendet worden. Nachdem ein 37-jähriger Autofahrer bereits bei Ulm (Baden-Württemberg) in einen Verkehrsunfall verwickelt war und die Polizei seine Personalien aufnehmen wollte, ist der Mann mit seinem Auto auf der A8 Richtung München geflohen. Laut Polizeibericht raste der Rheinland-Pfälzer mit teilweise über 200 km/h über die Autobahn. Bei Burgau und Augsburg verursachte er dabei weitere Unfälle.