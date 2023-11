Erinnern an die Pogromnacht und die Grundsteinlegung für die neue Hauptsynagoge in München: Ilse Aigner, Präsidentin des Bayerischen Landtags, und Ministerpräsident Markus Söder (beide CSU) geleiten Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, zum Auftakt der Veranstaltung an ihren Platz.

Von René Hofmann

Am 9. November 2003 wurde der Grundstein gelegt für die neue Hauptsynagoge "Ohel Jakob" am St.-Jakobs-Platz, im Herzen von München. Eigentlich hätte der Anlass am Donnerstagabend gefeiert werden sollen. Doch was Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern (IKG), bei dem lange geplanten Festakt vor gut 400 Gästen in dem beeindruckenden Gebäude sagte, klang ganz anders.