Der Games Vergabeausschuss des Film-Fernseh-Fonds Bayern (FFF) hat entschieden, neun Computerspiele mit insgesamt 720 000 Euro zu fördern. Die Studios, denen das Geld zukommen wird, "stehen in ihrer Bandbreite für die Vielfalt des bayerischen Games-Standortes", heißt es in der Begründung der Auswahl. Absolventen bayerischer Hochschulen bis zu etablierten Studios mit internationalem Standing gehören dazu. Von Programmier-Lernspielen über Rätsel, Grusel-Abenteuer bis zu narrativer Simulation ist in dem Neunerpaket vieles enthalten, auch drei Spiele, die sich befassen mit einem respektvollen Umgang mit der Natur und dem Klimawandel. Digitalministerin Judith Gerlach sieht diese Fördergelder denn auch als "nachhaltige Investition in kreative Köpfe und einen wachsenden Markt".