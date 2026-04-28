Nach nicht einmal einem Jahr ist für die Bar Ois Easy, den Nachfolger des Kult-Griechen Lucullus, schon wieder Schluss. Ein weiterer Nachfolger steht jedoch bereits in den Startlöchern: Thomas Zufall wird die Gaststätte unweit der Isar übernehmen, geplant ist eine Eröffnung zum Feiertag Christi Himmelfahrt Mitte Mai. Der Gastronom hat damit nur gut drei Wochen für den Umbau zum „ München 72 UG“. Das UG steht dabei übrigens für Untergiesing .

Wie auch das Ois Easy wird der nunmehr dritte Laden von Zufall ein Projekt auf Zeit; mit den Vermietern, der Immobilienfirma Coco Real, hat er drei Jahre ausgehandelt. Von Coco Real heißt es dazu: Ois Easy sei von Anfang an „als temporäres gastronomisches Pop-up-Konzept“ angelegt gewesen, um Leerstand zu vermeiden. Das Pachtverhältnis sei nun im „gegenseitigen Einvernehmen“ beendet worden. Da jedoch die „Vorbereitung der vorgesehenen Renovierungsmaßnahmen sowie die damit verbundenen Abstimmungs- und Genehmigungsprozesse“ länger dauerten als ursprünglich angenommen, erfolge eine weitere gastronomische Zwischennutzung mit „einem stärker speisenorientierten Konzept“.

Das München 72 ist ein etabliertes Lokal, im Sommer lockt der Schanigarten, im Winter Käsefondue. Stephan Rumpf

Für Zufall ist die Übernahme eine „Herzensangelegenheit“. Das Lucullus habe er selbst immer gerne besucht und das Konzept, das er dort nun umsetzen will, ist eines, das er schon einmal ziemlich genauso im Olympiapark umgesetzt hat: Zufall stellt im Außenbereich vier große Gasgrills zur Verfügung – einen für Vegetarier, drei für Fleisch – und die Gäste können gegen ein Tellergeld von 7,90 Euro pro Person ihre selbst mitgebrachten Speisen brutzeln. Das Konzept sorge dabei nicht nur für ein schönes „Gemeinschaftsgefühl“ unter den Gästen, es entlaste daneben auch die Küche, so Zufall.

Die Speisekarte vom Original München 72 am Holzplatz, die gibt's aber eins zu eins auch so im Untergiesinger Ableger. Die Auswahl reicht dabei von Schnitzel über vegane Burger bis hin zu Schinkennudeln und allerlei Salaten – und ja, im Winter auch Käsefondue. Im Glockenbachviertel sei Letzteres sehr nachgefragt und das Lokal über Monate ausgebucht, da sei der neue Standort eine gute Ergänzung, um mehr Gäste bedienen zu können, findet Zufall.

Und wie passt das neue München 72 zum Lokal Königsquelle, das der Gastronom auch erst im vergangenen Herbst übernommen hat? Der Hotelfachmann sieht darin keinen Widerspruch, im Gegenteil: Er mag unterschiedliche Konzepte von gut-bürgerlicher bis raffinierter Brasserie-Küche. Hauptsache, es werde nicht langweilig.

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Öffnen will Zufall sein neues Lokal in Untergiesing von 14. Mai an immer von Dienstag bis Freitag um 17 Uhr und am Wochenende bereits um 13 Uhr, Schluss ist jeweils um 1 Uhr. Auch Public Viewing zur Fußball-WM im Sommer wäre damit zumindest aus seiner Sicht kein Problem, laut dem zuständigen Kreisverwaltungsreferat hat der Bundesrat aber einer Verordnung zum Thema Lärmschutz noch nicht zugestimmt. Es heißt also erst einmal abwarten.

Abzuwarten ist auch, wie es dann nach drei Jahren in der Birkenau 31 weitergeht. Eine Sprecherin von Coco Real teilt dazu mit: Perspektivisch sei geplant, das Objekt nach Abschluss der Renovierungsarbeiten „wieder einer konventionellen Gastronomienutzung mit Vollküche zuzuführen“. Das Ziel für den Standort in Untergiesing sei, „langfristig einen qualitätsvollen Gastronomiebetrieb zu etablieren“. Ob mit Zufall oder jemand anderem, ist zum jetzigen Zeitpunkt offen.

Sicher ist: Ausgeschenkt wird im München 72 UG Chiemseer, das wie Hacker-Pschorr, das im Ois Easy bis zuletzt aus dem Zapfhahn floss, zur Paulaner Brauerei-Gruppe gehört. Die Halbe im Stehbereich soll es für 3,80 Euro geben, im Sitzbereich für 4,20 Euro. Wer sein Bier lieber aus dem eisgekühlten Steinkrug trinkt, muss noch mal 30 Cent drauflegen. Und klar, sagt Zufall, natürlich werde es auch „viel Spritz“ geben. Eben genauso wie schon in seinem Lokal im Glockenbachviertel.