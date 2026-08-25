Zum Hauptinhalt springen

Drei Festnahmen in Harlaching61-Jähriger lockt Betrüger-Trio in die Falle

Die Polizei kann dank eines aufmerksamen Bürgers drei Telefonbetrüger festnehmen (Symbolbild).
Die Polizei kann dank eines aufmerksamen Bürgers drei Telefonbetrüger festnehmen (Symbolbild). Foto: Peter Kneffel/dpa

Als ein vermeintlicher Polizeibeamter das Opfer am Telefon nach Wertsachen fragt, schaltet der Mann die Münchner Polizei ein. Bei der vereinbarten Übergabe greifen die Beamten zu.

SZ bei Google bevorzugen

Ein 61 Jahre alter Münchner hat am Montag ein Betrüger-Trio in die Fänge der Polizei gelockt. Der Mann war gegen 12 Uhr von einem vermeintlichen Polizeibeamten angerufen worden, der ihn über eine angeblich falsche Abbuchung von seinem Konto informierte. Als der angebliche Polizist nach Wertsachen fragte, durchschaute der 61-Jährige die Betrugsmasche.

Während er den Anrufer in der Leitung hielt, rief seine Tochter den Polizeinotruf an. Als dann wenig später ein angeblicher Kripobeamter an der Wohnungstür des 61-Jährigen in Harlaching klingelte, um Wertsachen abzuholen und angeblich in Sicherheit zu bringen, griffen echte Beamte zu.

Auch zwei Komplizen, die in der Nähe in einem Auto warteten, wurden festgenommen. Bei dem Trio handelt es sich um einen 16-, einen 21- sowie einen 22-Jährigen aus der niedersächsischen Stadt Delmenhorst; alle sind wegen Eigentumsdelikten bereits bekannt. Das für Callcenterbetrug zuständige Kommissariat 61 hat die Ermittlungen übernommen.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Wege aus dem Cannabiskonsum
:„Ich bin heute als Nicht-Kiffer viel zufriedener mit mir“

John und Moritz haben jahrelang Cannabis konsumiert. Es war Teil ihres Lifestyles. In ihrem Buch „Kiffen aufhören – aber auf chillig“ berichten sie, wie ihnen der Ausstieg gelang. Und was sie stattdessen gewonnen haben.

SZ PlusInterview von Martina Scherf

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite