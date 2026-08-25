Ein 61 Jahre alter Münchner hat am Montag ein Betrüger-Trio in die Fänge der Polizei gelockt. Der Mann war gegen 12 Uhr von einem vermeintlichen Polizeibeamten angerufen worden, der ihn über eine angeblich falsche Abbuchung von seinem Konto informierte. Als der angebliche Polizist nach Wertsachen fragte, durchschaute der 61-Jährige die Betrugsmasche.

Während er den Anrufer in der Leitung hielt, rief seine Tochter den Polizeinotruf an. Als dann wenig später ein angeblicher Kripobeamter an der Wohnungstür des 61-Jährigen in Harlaching klingelte, um Wertsachen abzuholen und angeblich in Sicherheit zu bringen, griffen echte Beamte zu.

Auch zwei Komplizen, die in der Nähe in einem Auto warteten, wurden festgenommen. Bei dem Trio handelt es sich um einen 16-, einen 21- sowie einen 22-Jährigen aus der niedersächsischen Stadt Delmenhorst; alle sind wegen Eigentumsdelikten bereits bekannt. Das für Callcenterbetrug zuständige Kommissariat 61 hat die Ermittlungen übernommen.