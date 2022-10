Von Nicole Graner

Er war ein Mann der Tat. Einer, der genau überlegte, dann anpackte und mit großer Energie Veränderungen vorantrieb. Johann Nepomuk Ritter von Nußbaum, geboren am 2. September 1829 in Haidhausen, war mit ganzem Herzen Chirurg. Unermüdlich operierte er. Seit 1860 war er "ordentlicher Professor der Chirurgie" in München, von 1872 an leitete er die städtische, chirurgische Klinik. An die 25 000 Operationen soll er, so schätzen Quellen, durchgeführt haben. Gut, dass seine Karriere mit der Erfindung der Chloroform-Narkose 1847 einherging.