Von Stephan Handel

Professorin wollte sie werden, aber den Titel "Frau" gestand man ihr als erwachsener weiblicher Person deshalb noch lange nicht zu: Als das Dekanat der medizinischen Fakultät der LMU für den 20. Dezember 1918 zu einer Antrittsvorlesung einlud, da wurde als Vortragende ganz selbstverständlich "Fräulein Dr. med. Adele Hartmann" genannt. Davon abgesehen, war es allerdings ein historischer Moment, der sich da, "abends 6 Uhr punkt" in der Poliklinik an der Pettenkoferstraße abspielte: Zum ersten Mal im Deutschen Reich bewarb sich eine Frau um die "Venia Legendi", die Lehrerlaubnis - mit Erfolg. Von 1919 an war Adele Hartmann als Privatdozentin an der LMU tätig.