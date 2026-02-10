Manchmal wünscht man sich, einfach von vorn anfangen zu können. So empfindet vielleicht auch Leonidas Kavakos an diesem Abend. Zuerst irritiert Geklapper vom Balkon, dann stolpert der Weltgeiger und findet nicht recht in Tschaikowskis Violinkonzert, intoniert unfokussiert. Erst beim zweiten Thema hat er sich im Griff: glühend gespannte Phrasen. Im langsamen Satz zeigt Kavakos, was nur er hat, einen metallisch kühlen, aber ausdrucksstark blitzenden Ton.
Akademiekonzert des Staatsorchesters mit Leonidas Kavakos
Beim vierten Akademiekonzert brilliert das Bayerische Staatsorchester unter Markus Poschner mit Beethoven. Solist Leonidas Kavakos braucht hingegen eine Weile, bis er in Tschaikowskis Violinkonzert hineinfindet.
