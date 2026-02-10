Zum Hauptinhalt springen

Akademiekonzert des Staatsorchesters mit Leonidas KavakosEin Konzert mit Höhen und Tiefen

Lesezeit: 1 Min.

Markus Poschner dirgiert das Bayerische Staatsorchester und Leonidas Kavakos spielt wagemutig Violine. (Foto: Geoffroy Schied)

Beim vierten Akademiekonzert  brilliert das Bayerische Staatsorchester unter Markus Poschner mit Beethoven. Solist Leonidas Kavakos braucht hingegen eine Weile, bis er in Tschaikowskis Violinkonzert hineinfindet.

Kritik von Paul Schäufele

Manchmal wünscht man sich, einfach von vorn anfangen zu können. So empfindet vielleicht auch Leonidas Kavakos an diesem Abend. Zuerst irritiert Geklapper vom Balkon, dann stolpert der Weltgeiger und findet nicht recht in Tschaikowskis Violinkonzert, intoniert unfokussiert. Erst beim zweiten Thema hat er sich im Griff: glühend gespannte Phrasen. Im langsamen Satz zeigt Kavakos, was nur er hat, einen metallisch kühlen, aber ausdrucksstark blitzenden Ton.

