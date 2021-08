Bitte einmal Impfpass oder Negativtest: Wer hinein will, muss an der Tür des Tegernseer Tal-Bräuhauses seine Nachweise vorzeigen.

In München gilt die sogenannte 3G-Regel: Gastronomen, Kulturveranstalter oder Fitnessstudiobetreiber müssen nun genauer hinschauen. In Altenheimen aber erhofft man sich neue Freiheiten.

Von Veronika Kügle und Tiana Zoric

Was sich anhört wie der Rückschritt in der Internettechnologie, ist nun die Devise im Kampf gegen das Coronavirus und seit Montag Realität in München: 3G. Wer nicht geimpft oder nachweislich genesen ist oder einen negativen Corona-Test vorweisen kann, darf nicht mehr in Fitnessstudios, Kinos, Saunen oder die Innengastronomie. Auch ein Krankenbesuch in Kliniken und ein spontaner Besuch im Hallenbad, ohne dass eins der drei Gs erfüllt ist, ist nicht mehr möglich. Körpernahe Dienstleistungen in geschlossenen Räumen umfasst die Regelung ebenfalls. Freibäder bleiben jedoch weiterhin für alle zugänglich, teilt die Stadt München mit. Ausgenommen von der neuen 3G-Regelung sind Kinder bis sechs Jahre und Schüler.

Doris Schneider, Geschäftsleiterin der Caritas-Altenheime, sieht die neue Regel mit Sorge. Zwar seien viele der Besucher bereits vollständig geimpft, für sie ändere sich nichts. Aber "bei den nicht geimpften Besuchern sehe ich die Gefahr, dass der Besuch abnimmt", sagt sie. Vereinzelt gebe es mit Impfgegnern manchmal Diskussionen, "doch ansonsten ist die Mitmach-Bereitschaftgroß".

Die 3G-Regelung sei allerdings bereits seit einer Woche eingeführt, sagt Doris Schneider. Dabei sei erst Anfang Juni die Pflicht zur Vorlage eines 3G-Nachweises in den Einrichtungen aufgehoben worden. "Das Hin und Her bei den Regelungen - erst die Abschaffung, jetzt wieder die Einführung - ist nicht mehr nachvollziehbar", findet sie. Die Altenheime bereiten sich bereits auf Besuchertestungen vor - falls diese refinanziert werden. Denn die Bürgertests sind nur noch bis 10. Oktober kostenlos.

Auch in den Einrichtungen des Münchenstifts ändert sich nichts, sagt Christian Liesenhoff. Die 3G-Regelung werde bereits seit Monaten in den Einrichtungen angewandt. "Es gibt den Bewohnern mehr Freiheiten, da ihre Angehörigen sie nun auch auf den Zimmern besuchen können", sagt der Marketingleiter des Münchenstifts. Da manche der Einrichtungen eine Impfquote von fast 90 Prozent haben, sei die Situation lockerer als noch vor ein paar Monaten.

"Das Einzige, das sich verändert hat, ist, dass wir eine Online-Registrierung eingerichtet haben", sagt Liesenhoff. So müssen keine Zettel mehr ausgefüllt werden, ein- und auschecken per App reicht. Diejenigen, die sich nicht im Vorhinein getestet haben, könnten dies bei Ankunft in der jeweiligen Einrichtung nachholen, sagt Liesenhoff. "Wir haben extra Personal eingestellt, damit auch vor Ort getestet werden kann."

Auch bei der München Klinik ist zu hören: "Die wichtige 3G-Regel gehört im Rahmen des engmaschigen Sicherheitskonzeptes in der München Klinik bereits seit vielen Monaten zum etablierten Standard", sagt ein Sprecher der Klinik. Am LMU-Klinikum führt das Sicherheitspersonal seit Montag an den Pforten der einzelnen Kliniken Eingangskontrollen durch. Bislang habe ein Besucherschein gereicht, sagt eine Sprecherin, dieser sei nun um die Angaben "getestet, "genesen" und "geimpft" erweitert worden.

Auch Kulturveranstalter müssen sich seit Montag umstellen. "Eigentlich wollen wir unsere Gäste unterhalten und ihnen das Gefühl von Normalität vermitteln", sagt Vadim Mirovsky, der Produktionsleiter der Münchner Kammeroper. In seinem Publikum säßen viele ältere Besucher, die geimpft sind und auch durchgehend Maske tragen. Wie die Besucher auf die neue Regelung reagieren, könne er nicht abschätzen. Die 3G-Regelung sei in jedem Fall "ein Stressfaktor fürs Personal", weil sie zusätzlich kontrolliert werden müsse.

Solange Sommer ist, können die Konzertveranstalter Bavaria Klassik noch auf Open-Air-Veranstaltungen zählen, sagt Geschäftsführer Karsten Gebhardt. Als Hauptproblem derzeit sieht er die zwei Sitzplätze Abstand in Innenräumen. Das sei "fast ein Ding der Unmöglichkeit", momentan könnten sie so nur ein Drittel der Säle füllen. "Es geht auf die vierte Welle zu, keiner weiß, wie es weitergeht", sagt Gebhardt. Das Problem mit der Abstandsregelung sieht auch Andreas Wiedermann von Opera Incognita. Zusammen mit der Maskenpflicht sei das "nicht einzusehen und völlig unwirtschaftlich". Die 3G-Regelung sei noch am leichtesten umzusetzen. "Damit hat niemand ein Problem". Es wäre zwar etwas "unschön fürs Publikum", aber an sich hätte jeder die Möglichkeit reinzugehen. Das sieht auch Vadim Mirovsky: "Die Tests sind ja kostenlos - noch. Ich weiß aber nicht, was dann im Oktober sein wird."

Schüler sind in den Ferien von der Testpflicht befreit

Auf die Münchner Gastronomen und Hoteliers kommt mit den neuen Regeln ein Stück Arbeit hinzu: Sie sind verpflichtet, die Auflagen zu kontrollieren. Angesichts der Wetterprognose für die kommenden Tage werden Biergartenbesuche eher ins Wasser fallen. Wer deshalb den Innenraum betreten möchte, muss am Restaurant-Eingang einen negativen Corona-Test oder einen Impfnachweise vorzeigen. Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) vertraut darauf, dass die Gäste auch wirklich überprüft werden. "Ich habe im Moment keinen Zweifel daran, dass das gemacht wird", sagte der Minister am Montag dem BR. "Und wenn nicht, dann ist das natürlich schon auch ein Thema, das man sanktionieren muss und dem man auch nachgehen muss."

Vom Verein "Initiative Familien" kommt Kritik an der Regelung bezüglich der Kinder. "Dass sechsjährige Kindergartenkinder nun in einen Testmarathon geschickt werden, wenn sie am gesellschaftlichen Leben teilnehmen wollen, ist komplett sinnbefreit", sagt Sprecher Tobias Oelbaum. Er kritisiert, dass das Gesundheitsministerium in der ersten Fassung der Regelung die Kinder vergessen habe. "Für die gibt es nur Geimpfte und Nicht-Geimpfte", sagt Oelbaum, "dabei gibt es noch nicht einmal einen Impfstoff für unter 12-Jährige". Am Montag besserte das Ministerium in zumindest einem Punkt nach, den Oelbaum kritisiert hatte: Schülerinnen und Schüler sind in den Ferien von der Testpflicht befreit.