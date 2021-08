Von Joachim Mölter

Karl Valentin hätte sich gewiss ordentlich delektiert, wenn er eine Verordnung zur Änderung der Verordnung auf den Tisch bekommen hätte, also so ein Schriftstück, wie es die bayerische Staatsregierung gerade veröffentlicht hat: eine "Begründung der Verordnung zur Änderung der Dreizehnten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung", wie es ganz offiziell und in vollem Umfang heißt.

Oder, in einfacher Sprache ausgedrückt: Es gibt wieder neue Corona-Regeln, die dreizehnten mittlerweile.

Hurra! Nach der AHA-Formel (Abstand, Hygiene, Alltagsmasken) ist nun der Begriff 3G in den Mittelpunkt gerückt. Er bedeutet, kurz gesagt: Nur wer getestet, geimpft oder genesen ist, darf irgendwo rein. Meine Kolleginnen Veronika Kügle und Tiana Zoric haben sich in der Stadt umgehört, was das für Gastronomen, Kultur-Veranstalter und sonstige Anbieter bedeutet und wie sie mit den neuen Vorgaben umgehen. Eins scheint klar zu sein: Der Besucher wird sich auf strengere Einlasskontrollen einstellen müssen. Das Personal allerdings auch.

Selbst bei der 13. Überarbeitung der Verordnung gibt es freilich immer noch Dinge, die man nicht versteht und die auch nicht zu erklären sind, dass immer noch zuerst an den Fußball gedacht worden ist und zuletzt an die Kinder zum Beispiel.

Man könnte jetzt genervt sein von manchen Regelungen, aber vielleicht sollte man sich da wieder an Karl Valentin halten und seinen ausgesprochenen Optimismus: Ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch.

DER TAG IN MÜNCHEN

Der GDL-Streik bremst nur wenige Reisende aus Anders als vor knapp zwei Wochen stellen ausfallende S-Bahnen und Züge die Münchner am Montag kaum vor Probleme. Verständnis und Kritik am Ausstand halten sich unter den Reisenden die Waage. Zum Artikel

Zentrum der offenen Fragen Verkehrsminister Scheuer eröffnet in München ein neues Mobilitätszentrum, das den Verkehr der Zukunft auf den Weg bringen soll. Die Opposition wittert einen teuren Papiertiger, der vor allem einem hilft: dem Minister selbst. Zum Artikel

Schweigen im Dreifachmord-Prozess Ein 21-Jähriger soll in Starnberg seinen gleichaltrigen Freund und dessen Eltern erschossen und den Verdacht auf sein Opfer gelenkt haben. Nun müssen er und sein Fahrer sich vor dem Landgericht verantworten. Zum Artikel

Schüler flieht vor Polizei und muss aus Isar gerettet werden Der 15-Jährige war mit zwei Freunden nachts um vier Uhr betrunken und mit nacktem Oberkörper unterwegs. Als Polizisten die Gruppe aufhielten, rannte der Jugendliche davon - und landete im Wasser. Zum Artikel

