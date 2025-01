23 Polizeiautos brennen in München aus

In der Nacht gehen auf einem abgelegenen Gelände der Hundestaffel im Stadtteil Untermenzing mehr als 20 Fahrzeuge in Flammen auf. Die Polizei geht von politisch motivierter Brandstiftung aus. Der Fall passt in das Muster einer mutmaßlichen Anschlagsserie.