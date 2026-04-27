Eine offensichtlich betrunkene Frau ist am Samstagabend auf dem Frühlingsfest verunglückt, als sie mit der Gondel eines Fahrgeschäfts kollidierte und mitgeschleift wurde. Die 23-Jährige erlitt dabei nach Angaben der Polizei eine Fraktur des Sprunggelenks sowie ein Polytrauma, also weitere Verletzungen an mehreren Körperteilen. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr habe jedoch nicht bestanden.

Nach Schließung der Zelte auf der Theresienwiese habe sich die Frau gegen 23.15 Uhr im Bereich des Fahrgeschäfts „Breakdance“ aufgehalten, wobei sie ohne Fremdeinwirkung gegen eine der im Betrieb befindlichen Gondeln geprallt und von dieser etwa fünf bis zehn Meter mitgezogen worden sei, ehe sie schwer verletzt auf dem Boden liegenblieb. Nach Auskunft der Polizei sei die Frau augenscheinlich „erheblich alkoholisiert“ gewesen, ein entsprechender Test konnte wegen der dringenden Behandlungsbedürftigkeit jedoch nicht vorgenommen werden.

Das für Betriebsunfälle zuständige Kommissariat 13 der Münchner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen des Vorfalls.