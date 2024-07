Am Sonntagmorgen musste eine 20-jährige Frau vor einer Diskothek reanimiert werden und starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Gegen 4 Uhr morgens wurde zunächst der Rettungsdienst alarmiert, weil vor einem Club in der Atelierstraße im Werksviertel schon seit einigen Minuten eine 20-jährige Münchnerin lag, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Gast, laut Polizei offenbar selbst im Rettungsdienst beschäftigt, setzte den Notruf ab und begann mit der Reanimation, weil bei der Frau weder Puls noch Atem zu spüren waren. Auch ein Defibrillator, der in der Diskothek bereitlag, wurde eingesetzt.