Nach intensiver Ermittlungs- und Überwachungsarbeit hat die Münchner Polizei einen 19-Jährigen festgenommen, der in Laim Frauen begrapscht hat. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, habe der Mann erstmals am Abend des 2. Januar zugeschlagen und nahe der Trambahn-Haltestelle Lautensackstraße einer 18-Jährigen mit der flachen Hand zwischen die Beine gegriffen. Zwischen dem 5. und dem 14. Januar sei es zu weiteren Vorfällen mit einer anderen Geschädigten gekommen, einer 27-Jährigen.

Dieser Frau lauerte der Mann offensichtlich gezielt auf: Unter anderem habe er sich zwischen Autos versteckt, dort auf sein Opfer gewartet und diesem dann von hinten zwischen die Beine gegriffen, wie die Polizei berichtete. Mindestens fünfmal habe er die 27-Jährige attackiert. Beide Frauen hatten sofort Anzeige erstattet, im Rahmen der Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass es sich um den gleichen Täter handelte. Der 19-Jährige wurde bereits am Abend des 14. Januar in Laim festgenommen, wie die Polizei erst jetzt bekanntgab. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.